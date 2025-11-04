Tekno-Güzellik şirketi L’Oréal Türkiye, kasım ayında kampanyalarla tüketicilerin beklentilerini karşılamaya hazır olduğunu açıkladı. Yapay zeka teknolojisinden faydalanarak dijital kanallardan kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunan şirket, bu yıl da alışveriş deneyimini kolaylaştırmaya odaklanıyor.

L’Oréal Türkiye, kasım kampanyalarında tüketicilerinin e-ticaret kanallarındaki yolculuğuna farklı bir soluk getirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların aradıkları ürüne zahmetsizce ulaşmalarını sağlamak adına, 22 markası ve 4 iş birimiyle farklı tüketici kitlelerine özel stratejiler geliştiren şirket, bu kasım ayında toplam satışlarını yüzde 60 artırarak, bu satışların yaklaşık yüzde 40’ını online kanallardan yapmayı hedefliyor.

Açıklamaya göre, kasım kampanyalarında kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için çalışmalara erkenden başlayan şirket, kapasite artımını doğrudan etkileyecek iki projesini ise hayata geçirdi. QR irsaliye projesi ile kağıt irsaliye süreci sonlandırılırken, koli üzerine uygulanan sevk etiketi üzerine QR uygulaması yapılarak süreçlerin iyileştirilmesi tamamlandı. Hızın ve verimliliğin artırılması hedefiyle devreye alınan "tek satır tek ürün kodu" projesi ile de siparişlerin toplu olarak paketlenebilmesi sağlandı. Tüm bu geliştirme ve iyileştirmelerle tekno-güzellik şirketi toplam kapasitesini yüzde 20 artırırken sürdürülebilir yaklaşımını işin merkezine koyduğunu bir kez daha gösterdi.

Şirket, tüketicilerin dijital alışveriş deneyimini bir üst seviyeye taşımak adına operasyonel verimliliğini artırarak, geçen yıl 25 saat olan ürün kargoya teslim süresini bu yıl 13-17 saate indirmeyi hedefliyor.

’’Kullanıcı deneyimini tekno-güzellik vizyonumuz doğrultusunda iyileştiriyoruz’’

Kasım kampanyaları gibi yoğun bir dönemde tüketicinin beklentilerine hitap etmenin gerekliliğini vurgulayan L’Oréal Türkiye Kurumsal E-Ticaret Direktörü Murat Başar, "E-ticarette müşteri deneyimi, kullanıcının telefonu eline aldığı andan alışverişini tamamlayana kadar kesintisiz devam eder. Bu süreçte onlara en verimli ve kolay deneyimi sunmak kritik öneme sahip. Tekno-güzellik vizyonumuz doğrultusunda, e-ticaret alışverişini hızlı ve keyifli hale getirerek kullanıcı deneyimini sürekli iyileştiriyoruz. Yapay zekayı işimizin merkezine alarak, müşterilerimizin ilgi alanlarına ve alışkanlıklarına göre kişiselleştirilmiş iletişim kanalları oluşturuyoruz. Tüketicinin dört gözle beklediği kasım kampanyaları döneminde sunduğumuz avantajlı fiyatlarla, yılın diğer aylarına göre siparişlerde yaklaşık 2 kat artış hedefliyoruz. Sunduğumuz dijital servislerle de tüketicinin ihtiyacı olan doğru ürüne net bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz" dedi.