Booking.com Tercihli Programı Nedir?

“Tercihli (preferred)” program booking.com’un otellere verdiği bir statü ‘dür. Yani ayrıcalıklı olmayı hak eden yüksek performanslı otelleri, diğerlerinden ayırdığı bir statü şeklidir. Bunu aslında bir ödül olarak’ ta düşünebilirsiniz, çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi, tercihli programa dahil olan otellerin yaklaşık %35-40 oranında diğer otellere göre daha fazla rezervasyon aldığı gözlemlenmiştir.

Tabi ki tercihli programa dahil olabilmeniz için Booking.com’un belirlediği bazı kriterlere uymanız gerekiyor.

Tercihli Ortak Programına Nasıl Katılabilirsiniz?

Booking.com’un tercihli programına dahil olup %65 oranında daha fazla sayfa görüntülenmesi alabilmeniz için aşağıdaki kriterlere birebir uymanız gerekiyor.

Öncelikle satış performansı bakımından, bölgenizdeki oteller arasından en iyi %30’luk dilimin içinde olmanız gerekiyor eğer bunu sağlayamıyorsanız tercihli programa dahil olamıyorsunuz.

Otelinizin konuk değerlendirmelerin aldığı puanın minimum 7.0 olması gerekiyor.

com’daki otel sayfanıza çok sayıda ziyaretçi çekmeniz ve bu ziyaretlerin satışa dönüşüm oranının ortalamanın üzerinde olması gerekiyor.

Aldığınız rezervasyonların iptal oranlarının sayfanızı ziyaret edenlere olan oranının düşük olması gerekiyor.

Booking.com ile olan ortaklığınızın kusursuz olması gerekiyor. Booking.com bunları şunlarla ilgili tutuyor; booking.com’dan aldığınız rezervasyonlara karşılık gelen komisyon faturanızı hep zamanında ödemeniz ve booking.com’a bol kontenjan ve en düşük fiyatı vermenizi istiyor.

Tüm bu kriterleri karşıladığınızda booking.com size daha çok sayfa görüntülenmesi, dolayısıyla daha fazla rezervasyon vadediyor. Sizi diğer otellerden ayıracak otel profilinizin yanına beşparmak işareti yerleştirerek rakiplerinizden farklı olmanızı sağlıyor.

Booking.com’un tercihli programına uygun olup olmadığınız tamamen booking.com’un yukarıda verdiği kriterlere göre hazırladığı algoritmalara göre otomatik olarak belirleniyor. Otelinizin bu kriterleri karşılayıp karşılamadığını yani otel profilinizin tercihli programa uygun olup olmadığını öğrenmek için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Booking.com’daki satış performansınızı arttırmanın en önemli etkenlerinden birisi konuklarınızın otelinize yaptığı yorumlar ve bu yorumların sonucu olarak otel değerlendirme puanınızın yüksek olması.

Daha önce yayınladığımız bir yazıda da yine satış performansınızı arttıracak olan Booking.com’un Genius Programı’ndan bahsetmiştik. O yazıyı da buradan okuyabilirsiniz.