Edirne’nin Keşan ilçesinde “Cumhuriyet’imizin 100. Yılı Hamzadere Tarım Zirvesi” gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, “Topraklar kılıç ile fethedilir, saban ile korunur” dedi.

Keşan’da “Cumhuriyet’imizin 100. Yılı Hamzadere Tarım Zirvesi” düzenlendi. Selim Sesler Konferans Salonu’nda başlayan toplantıda konuşan Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, kuraklık ile ilgili önlemlerin ne kadar erken alınırsa, olumsuz etkilerinin de en az zararla atlatılacağını söyledi.

İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer ise iklim değişikliklerinin, küresel ısınma ile birlikte daha fazla oluşmaya başladığını vurguladı. Sezer, “Seller, kuraklıklar olarak oluşmakta olup bitkisel üretimde verim kaybına sebep olmaktadır. Korona virüs, gıda üretmenin önemini bir kez daha gösterdi. Elinde parası olup gıdaya ulaşamayan ülkeler görülmüş, bu da gıdaya sahip olan ülkeleri çok parası olan ülkelerden daha önemli hale getirmiştir. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi; tarımın, savunma sanayi kadar önemli olduğunu ve bizlerin de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak yıllardır savunduğumuz tarımda planlı üretim modeli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe girmiştir" diye konuştu.

“Topraklar kılıç ile fethedilir, saban ile korunur”

Sezer, "İpsala, Keşan, Enez, Hamzadere Bölgesi barajımızın açık ve kapalı sulama kanallarının ivedilik ile tamamlanıp, toprağın suya kavuşması, ikinci ürün ile bölge halkının gelirinin artması, ülke ekonomisinin daha fazla kazanması sağlanacaktır. Gençleri üretime kazandırmak için zaman kaybetmeden çalışmalıyız. Kentsel dönüşüm gibi köysel dönüşümler yapabiliriz. Suyumuzu doğru kullanalım, sahip çıkalım. Üretmek önemlidir. Fakat daha önemlisi ürettiğimizi doğru tüketmek, muhafaza etmektir. İstatistikler gösteriyor ki; dünyada üretilen gıdanın 3’te 1’inin, yaş sebze ve meyvenin yüzde 40’ının çöpe gittiğini de unutmayalım. Topraklar kılıç ile fethedilir, saban ile korunur” ifadelerini kullandı.

STK temsilcileri ile çiftçilerin de katıldığı toplantıda konuşmacı olarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adnan Orak, Prof. Dr. Fadul Önemli, Prof. Dr. Fatih Konukçu, Prof. Dr. İsmet Başer, Trakya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yalçın Kaya, Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Cem Tokatlı, Doç. Dr. Süleyman Kök ve Doç. Dr. Necmi Beşer yer aldı.