Sosyal Güvenlik Kurumu, borç yapılandırma sürecinin son ödeme süresinin 3 Ağustos’a kadar uzatıldığını duyurdu. Gelir İdaresi Başkanlığı ise MTV ikinci taksit ödeme süresinin 4 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıkladı. Bu haber, milyonlarca kişinin Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasıyla derin bir nefes aldığını gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz." dedi. Başvurular başladı ve ilk taksit ve peşin ödeme tarihi 31 Temmuz olarak belirlendi.

Ancak bugün Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklama ile yapılandırma kapsamında olan borçların son ödeme tarihi 3 Ağustos 2023 saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Yapılandırma kapsamına dahil olan borçlar, vergi, sigorta prim borcu, adli ve idari cezalar, belediyelere olan borçlar, su borçları ve öğrenim kredisi borçlarını içeriyor. Bu yapılandırma ile 13 kurumun yaklaşık 1 trilyon 300 milyar lira alacağı yapılandırılacak ve ödeme kolaylığı sağlanacak.

Yeni düzenlemeye göre borç yapılandırmasında ilk defa 48 ay vade imkanı sunulacak ve peşin ödemede gecikme faizinin yüzde 90'ı silinecek.

Ayrıca, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile 265,4 milyar liralık alacak yeniden yapılandırıldı ve toplam tahsilat 20 milyar lirayı aştı. 5 milyona yakın mükellef, vergi dairelerine başvurarak borçlarını yapılandırmak için adım attı.

Gelir İdaresi Başkanlığı da benzer şekilde, vergi borcu yapılandırma ve MTV ikinci taksit ödeme süresini 4 Ağustos Cuma günü sonuna kadar uzattı.

2023 yılı MTV, bir kereye mahsus olmak üzere iki katına çıkarılmıştı. Bu yapılandırma sayesinde milyonlarca vatandaş borçlarını kolaylıkla ödeme imkanına kavuştu.