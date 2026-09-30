Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, söyleşiler ve birçok farklı etkinlikle 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Millî Teknoloji Hamlesi vizyonuyla düzenlenen festival, teknoloji ve havacılık meraklılarını Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir araya getirecek.

Ziyaretçiler, TEI’nin havacılık motorları alanındaki çalışmalarına ilişkin bilgi alabilecek

2019’dan beri TEKNOFEST paydaşları arasında yer alan ve yarışma yürütücülüğü üstlenen TEI, festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. TEI standında Türkiye’nin en güçlü millî turbofan motoru TEI-TF10000, Türkiye’nin ilk uçak motoru TEI-TF6000, Türkiye’nin ilk millî helikopter motoru TEI-TS1400, Türkiye’nin ilk millî turbodizel havacılık motoru TEI-PD170 ve Türkiye’nin ilk yerli helikopter motoru T700-TEI-701D ziyaretçilerle buluşturulacak. Millî havacılık motorlarının yanı sıra, küresel havacılığın en çok tercih edilen havacılık motorlarından LEAP motoru için imal ettiği parçalar ile havacılık motorlarında ileri üretim teknolojilerinin kullanımını ortaya koyan eklemeli imalat parçalarını da standında sergileyecek. Ziyaretçiler, TEI’nin havacılık motorları alanındaki çalışmalarına ilişkin bilgi alırken, sergilenen motor ve parçaları yakından inceleme fırsatı bulacak.

Gençlerin havacılık motorları alanındaki yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında ana yürütücülüğü TEI tarafından yürütülen Jet Motor Tasarım Yarışması’nda dereceye giren takımlar ödüllerine TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa’da kavuşacak. Genç mühendis adaylarının teorik bilgilerini gerçek bir mühendislik problemine uygulamalarına imkân sağlayan yarışmayla TEI, gençlerin havacılık motorları alanındaki yetkinliklerinin geliştirilmesine ve Türkiye’nin bu alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunuyor.

Festivalde ayrıca TEI insan kaynakları yetkilileri, şirketin yetenek programları ve kariyer fırsatları hakkında katılımcılara bilgi verecek. 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık olacak festival boyunca TEI, M-3 standında yer alacak.