Türkiye'nin elindeki Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin geleceğine ilişkin Kremlin'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, sistemlerin başka bir ülkeye taşınması konusunun masada olduğunu belirtti.

S-400'lerin Türkiye'den Rusya'nın dost kabul ettiği başka bir ülkeye gönderilmesi ihtimaline ilişkin konuşan Peskov, konunun Moskova'nın gündeminde olduğunu söyledi.

Peskov, S-400'lerin taşınması ve Türkiye tarafından bu yönde bir talep gelip gelmediğine ilişkin soruya, "Böyle bir konu gündemde. İlgili çalışmalar yürütülüyor ve gerekli temaslar gerçekleştiriliyor" yanıtını verdi.