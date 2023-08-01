Türkiye genelinde 1-2 Ağustos tarihlerinde sağlık çalışanları tarafından yapılan grev, hastaları mağdur etti. Sağlık hizmeti almak için hastanelere giden vatandaşlar, grev nedeniyle tedavi olamadı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu (SABİM) bünyesindeki 19 sendika ve iki aile hekimliği federasyonu tarafından organize edilen grev Bursa’da vatandaşları mağdur etti. Randevusu olan hastalar, hastaneye gittiklerinde muayene olmak için beklerken, doktor ve sağlıkçıların grev yapması nedeniyle muayene olamadan geri döndüler. Bursa’da birçok vatandaş duruma tepki gösterirken, grevin yarında devam etmesi nedeniyle mağduriyetin artacağı öğrenildi.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir ise, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin tehlikeye girdiğini vurgulayarak 14 Temmuz'da yürürlüğe giren torba yasa kanun değişikliği maddelerinin bu durumu ortaya koyduğunu söylüyor. AHESEN, çözümsüzlüğü önlemek ve aile hekimliği sisteminin korunması amacıyla 21 sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği SABİM ile birlikte eylem çağrısı yapıyor.

Sağlık alanında ön saflarda görev yapan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, son 10 yılda artan sorunlar ve iş yüküyle karşı karşıya kalmıştır. Artan enflasyon, mantıksız tavan ve teşvik ücretleri, can güvenliği sorunları ve düşük memur maaş zamları gibi çözüm bekleyen sorunlar, çözümsüzlüğe ulaşmıştır. Bu durum, aile sağlığı merkezlerinin cazibesinin azalmasına yol açmıştır.

Sağlıkçıların grev kararı, sağlık sektöründeki mevcut sorunların ve çalışanların taleplerinin dile getirilmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor.