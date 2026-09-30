Genel kurul sürecinde Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu olarak destekledikleri Mehmet Yiğiner’in TESK Genel Başkanlığına seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Altuntepe, yeni dönemde ortak çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti. Altuntepe, Yiğiner’in başkanlığında esnaf ve sanatkârların sorunlarının daha güçlü şekilde gündeme taşınması için federasyonlar ve odalarla birlikte hareket edeceklerini belirtti.

YÖNETİM KURULUNDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MASAYA YATIRILDI

Altuntepe, önceki gün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında da esnaf ve sanatkârların karşı karşıya olduğu sorunların ele alındığını belirterek, toplantıda çeşitli çözüm önerilerinin değerlendirildiğini ifade etti. Özellikle mobilya sektörünün ve İnegöl esnafının yaşadığı sorunların çözümüne yönelik önerilerin ilgili mercilere aktarılması konusunda çalışmaların sürdürüleceğini belirten Altuntepe, sektörün taleplerinin takipçisi olacaklarını söyledi.

“İNEGÖL’ÜN SESİNİ ANKARA’DA DAHA GÜÇLÜ DUYURACAĞIZ”

İnegöl’ün Türkiye’nin önemli mobilya üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Altuntepe, Ankara’da İnegöl mobilyacısının ve esnafının taleplerinin daha güçlü şekilde temsil edilmesi için çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Altuntepe, “İnegöl mobilyası, üretim gücü, istihdamı ve ihracatıyla ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir sektör. Bizim görevimiz, sahadaki esnafımızın yaşadığı sorunları ve beklentileri ilgili mercilere doğru şekilde aktarmak. Önceki gün gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda da çözüm önerilerimizi değerlendirdik. Yeni dönemde Ankara’da İnegöl mobilyacısının ve esnafımızın sesini daha güçlü duyurmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

ORTAK ÇALIŞMALAR ARTACAK

TESK Başkanı Mehmet Yiğiner ile birlikte esnafın sorunlarına yönelik ortak çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade eden Altuntepe, özellikle mobilya sektörünün öncelikli gündemlerinin takipçisi olacaklarını belirtti. Altuntepe, “Bizler İnegöl’den Ankara’ya uzanan güçlü bir iletişim ve iş birliği içerisinde olacağız. Esnafımızın taleplerini sadece dile getirmekle kalmayıp, çözüm noktasında da takipçisi olacağız. Mehmet Yiğiner Başkanımızla birlikte önümüzdeki süreçte önemli çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

“HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

TESK 22. Olağan Genel Kurulu’nun esnaf ve sanatkâr camiasına hayırlı olmasını dileyen Altuntepe, Mehmet Yiğiner ve yönetim kuruluna yeni görev dönemlerinde başarılar diledi.