Burhaniye ilçesinde, Börezli Mahallesinde kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yörede hayvancılığın gelişmesine katkı sağladı. Günlük 5 ton süt üretimi olduğunu anlatan Kooperatif Başkanı Aydın Bayder, ortak sayısının 194 olduğunu söyledi.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Börezli Mahallesinde 2010 yılında kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi hayvancılığın gelişmesine katkı sağladı. İlçe merkezinde şarküteri de kuran Börezli Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde üye sayısı 194’e ulaştı. Kooperatifin büyümeye devam ettiğini anlatan Börezli Muhtarı ve Kooperatifi Başkanı Aydın Bayder, “Yaz aylarında 7,5 ton dolayında süt üretimimiz olmaktadır. Üyelerimize yem temininde destek oluyoruz. Açtığımız şarküteride yüzlerce çeşit ürünümüz var. Şu anda 8 çalışanımız var. Kooperatifimiz her geçen gün büyümektedir” dedi.