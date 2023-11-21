Börülce salatası yapmak için gereken malzemeler:

SOSU İÇİN;

1 diş küçük sarımsak ile

Göz kararı tuz

1,5 ç.k kadar yeşil limonun suyu

1/4 ç.k kadar kırmızı biber

1/4 s.b kadar zeytin yağı

SALATA İÇİN Malzemeler ;

1 s.b mısır ve

1 adet küp küp doğranmış kırmızı dolmalık biber

1/2 tane ince doğranmış küçük kırmızı soğan

1 y.k zeytinyağı

425 gr yıkanmış ve süzülmüş börülce

Göz kararı tuz ile karabiber

1 s.b 2’ye kesilmiş cherry domates

1 adet küçük avokado, 2’ye kesilmiş, çekirdekli ve küp küp doğranmış olacak

1/4 s.b doğranmış taze kişniş

Hazırlanışı:

Sosu için; sarımsağı ezin ve üzerine biraz tuz serpin. Daha sonra bıçağın düz tarafıyla tuzlu sarımsağı ezme şekline getirin. Ardından arımsak ezmesini ve yeşil limon suyunu, tuzu ve acı biberi bir kapta güzelce karıştırın. Yavaş yavaş zeytin yağını ekleyin.

Sonra Salata için; mısırları, dolmalık biberi ve soğanları zeytin yağında kararana kadar orta derecede ateşte haşlayın. Börülceleri ilave edin sonra börülceler ısınana kadar pişirmeye devam edin.

Ardından sosu salataya dökün ve güzelce harmanlanması için karıştırın. Ardından Tuz ve biberini ayarlayın. Ocaktan alın ve içine chery domatesleri, avokadoyu ve kişnişi ekleyip servise sunun.