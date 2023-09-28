Türk Kızılay İnegöl Şubesi, kadın kolları gönüllü ve bağışçılarının desteğiyle yetim çocuklar ve ihtiyaç sahibi aileler yararına Hayır Çarşısı kermesi düzenledi.

Türk Kızılay İnegöl Şubesi Kadın Kolları tarafından saat kulesi önünde düzenlenen kermeste, kadın gönüllülerin evlerinde hazırladığı yiyecekler, el işi ürünler, kıyafet ve ev mobilyaları satışa sunulurken ilçe halkı yoğun bir ilgi göstererek hayır yarışına girdi.

Türk Kızılay İnegöl Kadın Kolları Başkanı Suna Dardağan Demir “İhtiyaç sahibi aileler yararına düzenlediğimiz kermesimizde üç gün boyunca bizleri yalnız bırakmayan kıymetli gönüllülerimize ve gösterdikleri gönülden ilgi için vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınızla düzenlemiş olduğumuz kermesten gelen gelirle geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs desteğinde bulunacağız.” dedi.