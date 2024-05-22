NBA Doğu Konferansı finalleri ilk maçında Boston Celtics TD Garden’da karşı karşıya geldiği Indiana Pacers’ı uzatmalarda 133-128 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

NBA’de heyecan konferans finalleri maçlarıyla devam ediyor. Doğu Konferansı’nda Boston Celtics evinde karşılaştığı Indiana Pacers’ı uzatmalarda 133-128’lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Boston’da Jayson Tatum 36 sayı, 12 ribaund ile double double yaparken, Jrue Holiday 28 sayı, 8 asist ve Jaylen Brown da 26 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti. Indiana’da Tyrese Haliburton 25 sayı, 10 asist, Pascal Siakam 24 sayı, 12 ribaund ve Myles Turner da 23 sayı, 10 ribaund ile oynarken galibiyete yetmedi.