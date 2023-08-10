Samsun’da bir düğün konvoyuna 10 tır katıldı. Görenler inanamadı.

İlkadım ilçesinde 30 Temmuz'da düğünleri yapılan İpek Nur-Rahmi Arslan çiftinin konvoyuna, TIR şoförü olan damadın arkadaşları 10 TIR ile katıldı.

Rahmi Arslan, mahalleliden özür dileyerek, "Öncelikle verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Çok beklenmedik bir konvoy oldu. 10 tane TIR vardı. Kornalarımız biraz rahatsızlık vermiş olabilir ama hayatımızda bir kez yaşıyoruz bunu. İnsanların bizi anlayışla karşıladıklarını düşünüyorum. Ben de ana yolda oturuyorum, bazen 3-4 konvoy geçiyor bir günde. Ben gördükçe mutlu oluyorum. Arkadaşlarımız da bize böyle bir sürpriz yapmış, kırmak olmazdı. Düğünümüz de harika oldu, herkese çok teşekkürler" diye konuştu.