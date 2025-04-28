

Toplantıya Başkan Bozbey’in yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sekreteri Ergül Halisçelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala, Orhan Sarıbal, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, PM üyesi Canan Taşer ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Başkan Bozbey, Bursa’nın sadece ekonomik açıdan değil, kültürel ve sosyal açıdan da büyük bir atılım içinde olduğunu belirtti. Şehirdeki çeşitli etkinlikler, festivaller ve altyapı projeleriyle Bursa'nın daha yaşanabilir ve dinamik bir kent haline geldiğini vurguladı. Ayrıca, şehre kazandırılan sosyal hizmetlerin yanı sıra, ulaşım ve spor alanındaki yatırımların da hızla arttığını kaydetti.

BURSA’DA BAYRAM COŞKUSU

Bursa'da dini ve milli bayramların coşkuyla kutlandığını belirten Başkan Bozbey, bayramlarda yapılan etkinliklerin halkın bir araya gelmesini sağladığını ifade etti. Artık milli bayramların sevincinin, Cumhuriyetimizin değerlerine yakışır bir şekilde, büyük bir heyecanla, gururla cadde ve meydanlarda kutlandığını söyledi. Bu güzel kentin, böyle bir coşkuyu fazlasıyla hak ettiğini belirten Bozbey, bayramlarda ulaşımın ücretsiz hale getirilerek, hemşehrilerin bayramları huzur içinde kutlamalarını sağladıklarını vurguladı.

KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLER

Bursa'da kültürel ve sanatsal etkinliklerin yoğun bir şekilde sürdüğünü dile getiren Başkan Bozbey, 62. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 6 ilçede toplamda 25 konser düzenlendiğini, Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na 23 ülkeden katılım sağlandığını ve 17 ilçede gösterilerin yapıldığını açıkladı. Ayrıca, Nazım Hikmet Yılı ilan edilerek yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bursa Edebiyat Festivali 5-8 Aralık tarihlerinde uluslararası yazarlarla yapıldı ve 14. FotoFest fotoğraf festivali kentin geneline yayıldı.

Başkan Bozbey, Bursa Sanat Çalıştayı ’nı 4-12 Şubat tarihleri arasında düzenlediklerini ve burada yapılan birçok değerli eserin Bursa’ya kazandırıldığını ifade etti. Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi'nin hizmete alındığını belirterek, burada kültür, sanat, müzik ve edebiyat alanlarında hizmet veren bir kültür fabrikası kurduklarını vurguladı. Ayrıca, her ay düzenli olarak yapılan Caz Pazarı konserleri, Dünya Sesleri Konserleri ve Uludağ’ın Eteğinde Konserler gibi etkinliklerle, Bursalıları uluslararası sanatçılarla buluşturduklarını ifade etti.

2025 yılı için Yeni Yıl ve Ramazan Etkinlikleri de Kültürpark ve Yıldırım'da kurulan dev meydanlarda geniş katılımla gerçekleşti. Sömestr tatilinde yüzlerce çocuk etkinliği düzenlenerek, mahalleler çocuk kahkahalarıyla doldu.

SOSYAL HİZMETLER VE YATIRIMLAR

Bursa'da sosyal hizmetlerin arttığını belirten Başkan Bozbey, 1 yıl içinde milyonlarca hemşehrisine kütüphane hizmeti sunduklarını söyledi. Ayrıca, kültürel alanda Çok Sesli Koro, Büyükşehir Oda Orkestrası, Türk Müziği Çocuk Korosu, Kent Orkestrası, Öğrenci Koroları Genç Yıldızlar Halk Oyunları Grubu ve Minikler Halk Oyunları Grupları kurarak, Bursa'nın sanatsal yapısını güçlendirdiklerini ifade etti. Salon etkinliklerine, sergilere, orkestra konserlerine, şehir tiyatrosu oyunlarına ve Ramazan ile yılbaşı etkinliklerine yüzbinlerce Bursalı katıldı.

BURSA’YA HİZMET EDİYORUZ

Bursa'nın yaşam kalitesini arttırmak için önemli yatırımlar yapıldığını belirten Başkan Bozbey, Mudanya Plajı Tesisini 200 kişilik kapasiteyle yaz sezonunda hizmete sunduklarını ve Orhangazi ve Nilüfer Ataevler'de yeni B Kafe şubeleri açtıklarını duyurdu. Sosyal tesislerde, B Kafeler ve Merinos’taki salonlar da milyonlarca misafire hizmet verildiği ifade edildi. Ayrıca, Bursaspor Bardağı Kampanyası ile kulübe destek sağlamaya devam ettiklerini, Atatürk Stadyumu'nda 12 adet büfe ve kafeyle taraftarlara hizmet sunduklarını, Bursaspor’a kalıcı gelir sağladıklarını açıkladı. Üniversite öğrencilerine ise toplamda 360.000 adet çorba dağıtımı yapıldığını belirtti.

BURSA SPORLA GÜÇLENİYOR

Bursa'nın spor altyapısının güçlendirildiğini ifade eden Başkan Bozbey, bakımsız ve atıl durumdaki spor alanlarını yenilediklerini ve yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Gençlik merkezlerinde binlerce gençle bir araya gelindiğini belirten Bozbey, Uludağ’ın 100. Yılı anısına 1.000 öğrenciye temel kayak eğitimi verdiklerini ve Bursa'da şampiyonalar, turnuvalar, eğitimler ve yarışmalarla spora doyurucu bir yıl yaşatıldığını kaydetti. Ayrıca, 19 Mayıs’a kadar sürecek bir dizi etkinlikle Uluslararası Spor Festivali başlatıldığını açıkladı.

Başkan Bozbey, Bursa'nın kültürel, sosyal ve spor alanlarında önemli adımlar atarak, şehri daha yaşanabilir bir hale getirmeyi hedeflediklerini ve bu çalışmalarla Bursa'nın gelecekte çok daha güçlü bir konumda olacağını belirtti.

KÜLTÜR VE SANATLA DOLU BİR YIL

Bursa’da kültür ve sanatın ön planda olduğu bir yıl geçirdiklerini belirten Bozbey, şu projelere dikkat çekti:

MÜZELER VE TÜRBELER

“Bellek Bursa” projesi ile şehrin tarihî değerlerini Bursalılara tanıttık ve bir yılda müzeler ve türbelerde milyonlarca ziyaretçiye ulaştık.

KİTAP YAYINLARI VE FESTİVALLER

14 yeni kitap bastık ve 10’dan fazla yeni yayınımızı basım hazırlığındayız. Ayrıca, Bursa’daki kültürel etkinlikleri daha geniş bir kitleye ulaştırmak amacıyla, 1001 Masal Bursa Şenliği gibi büyük organizasyonlar düzenledik.

ULUSLARARASI ETKİNLİKLER

Uluslararası Bursa Bıçak Festivali’ni düzenlemeyi planladık ve İznik’te süren arkeolojik kazı çalışmalarına belediye olarak tam destek verdik.

KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİN TANITIMI

Nazım Hikmet ve Cemal Nadir gibi değerli isimlerin eserleriyle Bursalılara hitap eden sergiler açtık.

BURSA GASTRONOMİ FESTİVALİ

Bursa’nın eşsiz mutfak kültürünü dünyaya tanıtan Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali, şehrin lezzetlerini büyük bir coşkuyla tanıttı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE DİJİTALLEŞME

Bursa’nın sürdürülebilir turizm açısından da bir adım önde olmasını hedeflediklerini belirten Başkan Bozbey, şehrin dijital dönüşümünü hızlandırmak için birçok yenilikçi projeye imza attıklarını söyledi:

TURİZM KOORDİNASYON MERKEZİ

Bursa için sürdürülebilir turizm vizyonu oluşturmak amacıyla bir koordinasyon merkezi kurduk ve bununla birlikte, dijital turizm platformu "Visit Bursa" mobil uygulamasının çalışmalarına başladık.

YEŞİL BURSA SERTİFİKASYONU

Şehrin turizm standartlarını belirlemek amacıyla “Yeşil Bursa” sertifikasyonu sürecini başlattık.

SPOR VE ULAŞIM PROJELERİYLE GÜÇLENEN BURSA

Başkan Bozbey, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyor. 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanan ulaşım projeleri hakkında şunları söyledi:

YENİ ULAŞIM YOLLARI

Şehirdeki ulaşım sıkıntılarını gidermek amacıyla 2024 yılında 136 bin ton sıcak asfalt kaplaması yapılırken, 2025 yılı sonuna kadar 330 bin ton daha asfalt kaplama çalışması yapılacak.

BURSARAY VE BELEDİYE DESTEKLERİ

BursaRay’ın yeni hatlarının yapımı devam ediyor. Ayrıca, gece seferleri ile toplu ulaşımın 24 saat kesintisiz hale getirilmesi sağlandı.

YOL GENİŞLETME VE TRAFİK DÜZENLEMELERİ

Acemler’deki şerit genişletme çalışmaları ve diğer büyük yol projeleri ile trafiğin rahatlatılması hedefleniyor.

BURSASPOR’A DESTEK

Bursaspor için başlatılan sosyal sorumluluk projeleri ve taraftarlarla ilgili yapılan yenilikler de Başkan Bozbey’in dikkat çektiği bir diğer konu oldu.

BURSA'NIN SAĞLIK ALANINDA ATILIMLAR YAPILIYOR

Bozbey, sağlık alanında da şehrin gelişimi için önemli projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

SAĞLIK KONFERANSI

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı konferansı Haziran ayında Bursa’da düzenlenecek.

AFET KOORDİNASYON MERKEZLERİ

Afet durumları için altyapı güçlendirmeleri ve yazılım altyapıları ile Bursa’yı geleceğe hazırlıyoruz.

Başkan Bozbey’in açıklamaları, Bursa’nın kültürel, ekonomik ve altyapı alanındaki güçlü gelişimini sürdüreceğini ve şehirdeki yaşam kalitesinin her geçen gün arttığını vurguladı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ