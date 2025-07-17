Mobilya ve köftesiyle anılmasına rağmen önemli oranda meyve ve sebzecilik üretiminin yer aldığı İnegöl, her yıl yaz aylarında Şanlıurfa’dan gelen binlerce mevsimlik işçiyi misafir ediyor.

14 farklı lokasyonda çadır kentler kuran mevsimlik işçilerin en yoğun olduğu bölgelerden biri ise Kurşunlu mahallesi. İnegöl’de 14 farklı bölgede yaklaşık 20 bin mevsimlik işçi olduğu tahmin ediliyor. Derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren mevsimlik işçiler, yaz dönemlerinde 6 ay bu bölgede kalıyor.

Tarla temizliği, çapa, budama, meyve toplama, sebzelerin sökümü, fidan dikme gibi birçok alanda hizmet veren mevsimlik işçiler, günlük 900 TL yevmiye alıyorlar.

Mevsimlik işçilerin en yoğun olduğu bölgelerin başında ise Kurşunlu geliyor. Edinilen bilgiye göre bölgede ki mevsimlik işçi nüfusu 3 bine yaklaştı. 4009 nüfusu olan Kurşunlu mahalle nüfusuna yaklaşan işçiler, bölgeye tarımsal anlamda destek vermelerinin dışında ekonomik anlamda da katkı sunuyorlar.