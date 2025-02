Bozbey ve ekibini İnegölspor Başkanı Abdurrahman Maksutlar ile yönetimi karşıladı.

Ziyarette konuşan İnegölspor Başkanı Abdurrahman Maksutlar, "“Yönetimlerin gücü bir nebze siyasetimizin, şehrimizi yönetenlerinde gücünü hissetmesi gerekiyor. Bu zorlu süreçte de bizi ziyaret etmeniz bizi onurlandırdı. Bizim sizden de sezon başında da taleplerimiz oldu. Burada da tekrar bunları dile getireceğiz. İnşallah sizde bize destek çıkarsanız çok mutlu oluruz.“ dedi.

Ziyaret sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bozbey, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “ Spor kulüplerimizin aslıda ne denli zorluklar çektiğini biliyoruz. Sadece yöneticilerin katkılarıyla devam eden bir süreci yaşıyorlar. Devletten de destek olmayınca kendi ayakları üzerinde durmaları zor oluyor. Bu da yerel yönetimlerinde kısmi destekleriyle ancak devam ettirebilirler. Burada Bursa spor konusunda son derece duyarlı. İnegöl özellikle futbol konusunda çok daha öne çıkmış, futbola ağırlıklı yönelmiş bir kent. Diğer branşlarda eskiden basketbol vardı, voleybol var. Onun haricinde birçok mahallemizde ağırlıklı olarak futbol takımları yoğunlaşmış durumda. Öncelikle tesisleşme konusunda sorunlar olduğunu biliyoruz. Bazı kulüplerimizin tesislerinin olmadığını biliyoruz. Bunun yanında İnegöl’ün ismini taşıyan İnegölspor’un tesisleri bakımından şanslı olduğunu ama diğer taraftan sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Bizler de daha önce görüşmüştük. Sporun her alanında olduğu gibi ilçelerimizde de sporu gençlerimize özveriyle çalışarak destek olmaya çalışıyoruz, desteğimiz devam edecek. Sadece burada değil 17 ilçemizde de merkezde de aynı şekilde desteklerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Önemli bir hizmet yürütüyorsunuz. Bir çocuğumuzu bile kötü alışkanlıklardan kurtardığımızda en büyük değer aslında. Bunun için spor kulüplerimizin bu yönde yapmış olduğu çalışmalara destek verdik, vermeye devam edeceğiz. Gençler önemli, çocuklar önemli. Biz istiyoruz ki her birey bir spor dalıyla uğraşsın. Keşke onu sağlayabilsek. O zaman kötü alışkanlıklardan her birey uzaklaşacak. Kültür ve sanatında bu kentte olmasıyla insanların yaşam standardı yukarıya çıkacaktır. Bugüne kadar siz başkan ve yönetim olarak verdiğiniz katkıdan, gençlerimize sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Bizlerde sizlerin yanınızdayız. Şimdi bunu kayıt sırasında söylemek doğru olmaz. Biz görüşeceğiz başkanımızla, yönetimle görüşeceğiz. Çünkü desteğimiz elbette olur, olacaktır da. Ancak bunu yayın yapmak yerine biz kendi aramızda çözeriz, daha doğru. Yani şu kadar yaptık, bunu yapacağız falan, biz ama desteklerimiz devam edecek onu söyleyeyim.”



Bozbey, İnegölspor’a olan desteğin süreceğini belirterek, “Süsleyerek anlatma tarafında değiliz, doğru da değil. Destek yapıyoruz, yapacağız.” ifadelerini kullandı.