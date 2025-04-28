Toplantıya Başkan Bozbey’in yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sekreteri Ergül Halisçelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala, Orhan Sarıbal, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, PM üyesi Canan Taşer ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Bursa'da hizmet alanını genişletmeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında günlük 2 bin kişilik yemek kapasitesine sahip Kent Lokantalarını, 2026 yılına kadar 5 binin üzerine çıkararak, üç yeni Kent Lokantası daha açmayı hedefliyor. Ayrıca, B Kafe sayısını 8'den 16'ya çıkararak, Bursa’nın farklı noktalarına yeni sosyal alanlar kazandırmayı amaçlıyor. Çarşıbaşı, Uludağ Kampüs, Görükle, Emek, Yenişehir, İnegöl, Gürsu ve Yıldırım gibi bölgelerdeki hizmet ağı genişletiliyor.

Bursa Gastronomi Evi projesi de dikkat çeken bir diğer önemli gelişme olarak gündeme geldi. Balibey Han içinde, geleneksel Bursa mutfağını tanıtacak ve yaşatacak olan Bursa Gastronomi Evi, şehrin kültürel zenginliğine katkı sağlayacak. Gemlik’teki Atatepe Sosyal Tesisi de kapsamlı bir revizyon sürecine alındı ve kapasitesi 300 kişiden 550 kişiye çıkarılacak. Ayrıca, sosyal alana konforlu bir ortam sunmak amacıyla, tesisin ikinci katında bir B Kafe açılacak.

Bursa’nın farklı noktalarındaki projeler hız kesmeden devam ediyor. Emek Yüzme Havuzu, 3 bin metrekarelik alanda projelendirilen kapalı yüzme havuzuyla şehre kazandırılacak. Orhangazi’deki Yeni Terminal Projesi'nin mimari ve mühendislik projeleri tamamlanma aşamasına gelirken, altyapı kurumlarının görüşlerinin ardından inşaata başlanacak. Akpınar İtfaiye Binası projesinin mimari avan projeleri hazırlanmış olup, uygulama projelerinin tamamlanmasıyla inşaata başlanacak. Yıldırım Sitterler Bursa Yuvam Eğitim Merkezi projesinin mimari avan projeleri tamamlandı ve çalışmalarına yakında başlanacak. Yenişehir’deki Gasilhane Projesi’nin mimari avan projeleri hazırlandı ve kurum görüşlerinin ardından harekete geçileceği bildirildi.

Başkan Bozbey, yaptığı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'ya ve Bursalılara açıldığını, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışının devam edeceğini vurguladı. "Bize durmak, yorulmak yok!" diyen Başkan Bozbey, geleceği inşa etmek adına gerçekleştirdikleri projelerle Bursa’nın hak ettiği değeri kazanması için tüm güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Başkan Bozbey, Bursa’yı dalgalı denizlerde hedeflerine ulaştıracak planlarının ve projelerinin hazır olduğunu ifade etti. “Günü kurtaran değil, geleceği kurtaran politikalar izleyeceğiz. Bursa’nın hakkına sahip çıkacağız, koruyacağız ve hak ettiği değeri ulaşması için gerekeni yapacağız. Hep birlikte başaracağız.” şeklinde konuştu.

Başkan Bozbey, Bursa'nın trafik sorununu çözmeye yönelik önemli projelerin devreye alındığını duyurdu. "Artık trafiğin sorun olduğu bir Bursa istemiyoruz" diyen Bozbey, bu hedef doğrultusunda, şehri rahatlatacak ve trafiği azaltacak projelere hız verdiklerini belirtti.

Çalı - Demirtaş Raylı Sistem Hattı için hazırlıklar başladı. 21,8 kilometre uzunluğunda, 16 istasyondan oluşacak hattın ihalesine önümüzdeki aylarda çıkılacak ve proje çalışmaları başlatılacak. Ayrıca, Paşacıklı ve Mimar Sinan istasyonlarıyla Bursaray’a entegre olacak 10 kilometre uzunluğundaki T5 tramvay hattı için de proje çalışmaları başlatılacak. Bu hat, Ankara yolunun altındaki yoğun yerleşim bölgelerinin ulaşım talebini karşılayacak.

Bursaray ile T1 ve T2 tramvay hatlarını entegre edecek projeye de başlanacak. Bu entegrasyon sayesinde, hemşehrilerimiz şehirlerarası otobüs terminaline, Kestel’e, Uludağ Üniversitesi’ne ve şehir merkezine çok daha kolay ve konforlu bir şekilde ulaşabilecek. Bu bütünleşme, kent içi ulaşımda önemli bir zaman tasarrufu sağlayacak ve raylı sistemin erişilebilirliğini artıracak.

Bursa-Mudanya Hızlı Otobüs Sistemi de bu yıl içerisinde faaliyete geçecek. Bursaray Emek İstasyonu ile Mudanya BUDO İskelesi arasında, toplam 16,5 kilometre uzunluğundaki güzergah üzerinde modern körüklü otobüsler kullanılacak. Ayrıca, kent genelinde ulaşımı iyileştirecek 9 farklı projeye daha devam ediliyor. Bunlar arasında, Bademli-Geçit Köprüsü yapımı ve bağlantı yolları, İstanbul Caddesi platform revizyonu, Güney İmar Yolu Projesi, Minareliçavuş-Cezaevi Kavşağı Projesi ve diğer projeler yer alıyor.

Bursa'nın su sorununu 20-25 yıl boyunca çözecek olan Çınarcık Barajı İsale Hattı Projesi hızla ilerliyor. Başkan Bozbey, projede sürenin bir yıl öne çekildiğini ve hat sayesinde, barajdan alınan suyun çok yakında Doburca Arıtma Tesisleri’ne ulaşacağını duyurdu. Bu proje, Bursa'nın su altyapısını güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bursa'da ayrıca iki yeni atıksu arıtma tesisi kuruluyor. Yeniköy (Karacabey) ve Büyükorhan Atıksu Arıtma Tesisleri, şehirdeki atık su yönetimini iyileştirecek ve müsilajla mücadelede önemli bir adım atılmasını sağlayacak. Orhangazi Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi ise günlük 17 bin metreküpten 51 bin metreküpe çıkarılacak.

Başkan Bozbey, Batı Arıtma Tesisi Zemin Laboratuvarı sayesinde, zemin etütlerinin belediye bünyesinde yapılabileceğini ve bu sayede maliyetlerin düşürüleceğini açıkladı. Laboratuvarın, yarın hizmete gireceği müjdesini de verdi.

Bursa’nın çevresel sorunlarıyla ilgili başka bir önemli gelişme de Hamitler Depo Sahası'ndaki sızıntı sorununun çözülmesidir. Nilüfer Çayı’na sızan atık suyu ve 4 mahalleden gelen atık suları, Geçit Mahallesi Kolektörü’ne bağlayarak bölgedeki sorunun çözüleceğini belirtti.

Başkan Bozbey, ayrıca afet durumlarında iletişimin kesintisiz devam etmesi için önemli bir adım atıldığını ifade etti. Deprem sırasında yaşanan iletişim sıkıntılarından sonra, Bursa’ya 4 adet transmisyon kulesi kuracaklarını belirtti. Bu kuleler, özellikle afet anlarında GSM ve telsiz operatörlerinin hizmet kalitesini artıracak ve iletişimde sürekliliği sağlayacak. Ayrıca, belediye ve iştiraklerinin tüm verilerini güvenle barındıracak bir veri merkezi inşa edileceği müjdesini de verdi. Bu merkez, veri sisteminin afet durumlarında da ayakta kalmasını sağlayacak.