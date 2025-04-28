

Başkan Bozbey, Bursa’ya toplamda 129 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak 5 yeni parkın kazandırılacağını duyurdu. İnegöl Huzur Mahalle Parkı, 28 bin metrekarelik alanıyla bölgedeki yeşil alan eksikliğini giderecek. Balkan Parkı, 34 bin metrekarelik alanıyla önemli bir yeşil alan kazandıracakken, Gümüştepe Parkı 12 bin metrekarelik alanıyla halkın kullanımına sunulacak. Yunuseli Mahalle Parkı, 25 bin metrekarelik genişliğiyle çevreye değer katacak ve Üçevler Gençlik Parkı ise 30 bin metrekarelik bir alanda, gençlerin sosyalleşebileceği önemli bir mekan olacak.

Mudanya ve Gemlik’te ise sahil bandında önemli projelere imza atılacak. Mudanya’ya bir su sporları merkezi kazandırılacak ve sahil bandında 7 farklı noktada iyileştirme ve düzenleme yapılacak. Mudanya Dolgu Alanı İyileştirme Projesi ile Güzelyalı Plajı'nda düzenlemeler yapılacak. Mudanya Kordon Sahil Bandı’nda ise iyileştirme çalışmalarına başlanacak. Gemlik’te ise Hasanağa Gençlik Kampı ve Manastır Yolu Düzenleme Projeleriyle ilçenin sahil yapısı iyileştirilecek. Ayrıca, Gemlik Kurşunlu Sahil Yolu’nda da düzenlemeler yapılacak.

Bursa’da ihmal edilen bir diğer alan olan kültür ve sanat alanlarında da hız kesilmiyor. Karagöz Müzesi, yeni binasına taşınmak üzere projelendirildi ve müzeografik çalışmalar tamamlandı. Uygulama süreciyle birlikte müzenin taşınma hazırlıkları başladı. Diğer yandan, 2022 yılında kapanan Bursa Bıçak Müzesi, Balibey Han’ın üst katında yeniden açılmak üzere hazırlık sürecine girdi. Müze, Mayıs ayında düzenlenecek Uluslararası Bıçak Festivali kapsamında tekrar ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ