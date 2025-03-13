Bursalılar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan İmamoğlu’nun konuşması öncesinde kürsüye çıkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, partililere seslenerek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da programda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekerek, halkın iktidarının gerekliliğine vurgu yaptı. Derinleşen yoksulluğun ve sosyal adaletsizliklerin altını çizen Yeşiltaş, ülkenin içinde bulunduğu durumu eleştirerek, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise konuşmasında Bursalılara hitap ederek, geleceğe dair umutlarını dile getirdi. Büyük bir kalabalık tarafından karşılanan Bozbey, Türkiye’nin aydınlık yarınlara ulaşacağına olan inancını vurguladı. Cumhuriyetin kurucu iradesinden alınan güçle mücadeleye devam edileceğini ifade eden Bozbey, partililere kenetlenme çağrısında bulundu.

Mustafa Bozbey, konuşmasının sonunda Ekrem İmamoğlu’na olan desteğini açıkça ifade etti. Türkiye’nin geleceği için hep birlikte çalışacaklarını belirten Bozbey, İmamoğlu’nun yanında olduklarını ve bu mücadelede ona destek vereceklerini söyledi.