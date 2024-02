CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey seçim çalışmalarına Orhangazi’de devam etti. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve CHP Orhangazi Belediye Başkan Adayı Çetin Çoklar’ın katılımıyla seçim ofisi açılışı yapıldı. Burada toplanan kalabalığa seslenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Biz insanları seviyoruz. İnsanların sorunlarını dert ediniyoruz. Onun için 20 sene Nilüferliler bize sahip çıktı. Onun için 20 sene hep oyları arttırarak destek verdiler. Oradaki bilgi birikimlerimizi Bursa’nın dört bir yanına bin 61 mahallesine de eşit ve adil davranarak götüreceğiz. En ücra mahallemizdeki o güzel insanlar da bizim insanlarımız. Mutlu, huzurlu, geleceğe güvenle bakarak yaşamak zorundalar. Bunu büyükşehir belediyesi Orhangazi belediye başkanımızla beraber yapacak” dedi.

36 gün boyunca durmadan çalışacaklarını, özellikle kadınlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bozbey, “Bütün evlere gireceğiz. Her eve ulaşacağız. Yapacaklarımızı anlatacaksınız. Girmedik esnaf, kahvehane bırakmayacağız. Çocukları yaşam boyu gülümsetmenin ne kadar kutsal bir davranış olduğunu bilenlerdeniz. Onun için sizlerden istediğimiz 36 gün evimizden biraz zaman ayıracağız. 31 Mart’ta da sandıkları hiç bırakmayacağız. Sandıklara sahip çıkacağız. Her bir oy bizim için çok kıymetlidir. O güzel insanların bize güvenerek attıkları her oya sahip çıkacağız ve oy namustur diyerek onu koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Bozbey ve ekibi seçim ofisi açılışının ardından pazarcıları ve esnafı ziyaret etti.