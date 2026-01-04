Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında seyir halinde iken lodos fırtınası nedeniyle karaya oturan 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankerinin Akdeniz'de Ukrayna tarafından İHA ile vurulduğu ortaya çıktı.

Aliağa'dan Yalova'ya giden Umman bayraklı 249 metre boyundaki 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankeri Bozcaada açıklarında seyir halindeyken lodos fırtınası nedeniyle karaya oturdu. Rusya'ya ait olduğu ileri sürülen tankerin 19 Aralık 2025 tarihinde Akdeniz'de Ukrayna tarafından İHA ile vurulduğu ortaya çıktı.