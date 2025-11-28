Yangın, sabah saat 05.40 sıralarında Bozcaada Poyraz Limanı mevkiinde bulunan 16 odalı bir otelin kahvaltı bahçesi bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede oteli sardı. Alarm sesini duyar duymaz dışarıya çıkan işletmeci karı koca, hemen jandarma ve itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangında otel kullanılamaz hale gelirken, 1 köpek yanarak telef oldu.

İşletmeci Egehan Güner, "Allahtan yangın alarm sistemi vardı, 5 dakika geç kalsak biz de hayatta olmazdık" dedi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.