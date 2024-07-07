Bozüyük Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısının ilk birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda 8 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda Belediye İmar Komisyonunda karar alınarak gelen konular görüşülerek oy birliği ile kabul edilirken Belediye Plan ve Bütçe Komisyonunda karar alınarak gelen konular ise görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Başkan Bakkalcıoğlu, muhtarlarla görüşerek istek ve taleplerini dinledi.