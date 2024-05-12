Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi’nin minik öğrencilerinin Anneler Günü kutlamasına bir süre katılarak hem minik öğrencilerin hem de tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi’nin minik öğrencileri okul çıkışında kendilerini almaya gelen annelerini çiçek sürpriziyle karşıladı. Minikler annelerine sarılıp öperek çiçek hediye ettiler ve annelerinin Anneler Günü’nü kutladılar. Miniklerin kutlamasına bir süre eşlik eden Başkan Bakkalcıoğlu’da minik öğrencilerin annelerinin ve tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak, “Karşılıksız sevginin sembolü olan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi. Başkan Bakkalcıoğlu daha sonra kreşte görevli öğretmenlerinde Anneler Günü’nü kutlayarak çiçek hediye etti. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca miniklerle yakından ilgilenirken öğrenci velilerini selamlayarak onlarla da bir süre sohbet etti.