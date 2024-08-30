Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme ve satranç kursunu başarı ile tamamlayan öğrenciler katılım belgelerini Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun elinden aldı.

Bu yıl 6 spor branşında ücretsiz olarak düzenlenen Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulları branşları arasında yer alan yüzme kursunu ziyaret eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu öğrenciler ve velileri ile bir araya geldi. Kursu başarıyla bitiren öğrencilere Kurs Katılım Belgelerini takdim eden Başkan Bakkalcıoğlu öğrencileri tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Belge törenine katılan öğrenci velilerini de selamlayan Başkan Bakkalcıoğlu velilerle görüşerek sohbet etti.

Ardından Uğur Mumcu Kültür Merkezi’ne geçen Başkan Bakkalcıoğlu, Belediye Satranç Eğitim Merkezi’nde verilen temel ve orta seviye satranç eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için düzenlenen sertifika törenine katıldı. Öğrencilerin aileleri ile birlikte katıldığı törende Başkan Bakkalcıoğlu yaz boyunca aldıkları eğitimin ardından kursu başarıyla tamamlayan öğrencileri kutlayarak belgelerini takdim etti ve “Geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı kutluyor, hayatlarının her döneminde başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.