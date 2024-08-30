Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolu kısaltmak için yürüdükleri sazlık alanda mahsur kalan 2 arkadaş, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kurtarıldı. Sazlık alanda yaşadıklarını anlatan Mehmet Akif E., "Biz ilerledikçe sazlıklar büyüdü. Gözümüzün önünde birden 2 metre ot oldu" dedi.

Olay, Sanayi Mahallesi’ndeki sazlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlker Ç. ve Mehmet Akif E., yolu kısaltmak için sazlık alandan yürümeye başladı. İkili, yürüdükçe sazlıkların arasında mahsur kalarak, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, ip ve merdiven yardımıyla kurtarma çalışmalarına başladı. İlker Ç. ve Mehmet Akif E., ipe ve merdivene tutunarak kurtarıldı. Kurtarma çalışması yaklaşık bir saat sürdü.

"Biz ilerledikçe sazlıklar büyüdü"

Sazlık alanda zor anlar yaşadıklarını söyleyen Mehmet Akif E., "Yeşillik alandan ilerlemek istedik. Biz ilerledikçe sazlıklar büyüdü. Gözümüzün önünde birden 2 metre ot oldu. Bayağı bir ilerledik, artık geri de dönülemezdi. En sonunda yol tıkanınca itfaiyeyi aradık" dedi.

"Maceraya kapıldık"

İlker Ç. ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür ederek, "Sağ olsunlar, bizi kurtardılar. Bizde maceraya kapıldık. Karşıya geçelim istedik. Kimse bunu yapmasın, yapılacak bir şey değil. Biz macera aramıştık" dedi.