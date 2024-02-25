Bozüyük Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara mevlit şekeri ikram etti.

Bozüyük’te, Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili vesilesiyle camilere giderek ibadetlerini yapan cemaate, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından mevlit şekeri dağıtıldı. Yatsı namazından sonra yapılan dağıtım esnasında vatandaşların kandilini kutlayan belediye görevlileri, vatandaşlara Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun kandil kutlamasını ve selamlarını iletti. İlçe genelindeki tüm camilerde yatsı namazı sonrası dağıtılan şeker ikramları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.