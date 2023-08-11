Bozüyük Belediyesi tarafından yaz sanat ve spor okulu öğrencileri için düzenlenen, içerisinde renkli ve eğlenceli aktivitelerin yer aldığı ücretsiz Eskişehir gezilerine katılan özel öğrenciler harika bir gün geçirdiler.

Öğrencilerin yaz boyunca tatillerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri amacıyla düzenlenen sanat ve spor yaz atölyeleri “Dörtnal Geziyorum” etkinliği özel öğrencilerin katılımı ile devam etti. Eğlenceli ve güzel bir gün geçiren özel öğrenciler Kentpark’ı ziyaret ederek Kentpark Atlı Binicik Kulübü’nde eğitmenler eşliğinde at binme seanslarına katıldı. Öğle yemeğinin ardından Sazova Parkı’na hareket eden öğrenciler büyük bir heyecanla Eti Sualtı Dünyası’nı gezdiler. Gezide ayrıca öğrencilere Bozüyük Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.