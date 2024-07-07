Bozüyük Belediyesi, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda milli takımımızın heyecan dolu çeyrek final mücadelesini dev ekrana taşıdı. Maçı dev ekrandan izlemek için Cumhuriyet Meydanı’na gelen Bozüyüklüler ise alanı tamamen doldurdu.

Millilerimizin çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya geldiği maçı Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Belediye Meclis Üyeleri ve milli takımı destekleyen futbolsever Bozüyüklüler büyük bir heyecanla izledi. Cumhuriyet Meydanı’nı tıklım tıklım dolduran ve ellerindeki Türk bayrakları ile tezahüratta bulunan Bozüyüklüler, alkışlarla da milli takıma destek verdi. Millilerimizin attığı maçın ilk gölü meydanda adeta bir bayram havası estirirken Hollanda’nın maçın ikinci yarısında attığı 2 gol ise taraftarları üzdü. Maçın ardından Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu A Milli Futbol Takımımıza Avrupa Futbol Şampiyonası’nda verdiği mücadele ile bizlere yaşattıkları gurur için teşekkür ederek, “Teşekkürler Bizim Çocuklar, sizinle gurur duyuyoruz. Çeyrek final heyecanını Cumhuriyet Meydanı’nda tüm Bozüyük tek yürek olarak hep birlikte yaşadık. Euro2024 Çeyrek Finali’nde verdiği mücadeleden dolayı milli takımımızı yürekten kutluyorum” dedi.