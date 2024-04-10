Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Ramazan Bayramı Bayramlaşma programına katılarak partililerle bayramlaştı.

CHP Bozüyük İlçe Teşkilatı binasında düzenlenen bayramlaşma programına Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, CHP Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, parti yöneticileri ve partililer katıldı. Bayramlaşma programında söz alan Başkan Bakkalcıoğlu herkesin bayramını kutlayarak aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Bayramlaşma programında ayrıca milletvekili Yaşar Tüzün’de söz alarak, herkesin bayramını kutladı.