Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine , “Vergi ve sicil kaydı, sosyal güvenlik işlemleri, hazine destekli krediler ve KOSGEB destekleri” konulu eğitimler verildi.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde, istihdamın ve üretimin arttırılması, girişimciliğin desteklenmesi amacıyla esnaf ve sanatkâr olma potansiyeli bulunan ve iş hayatına atılmayı planlayan veya usta adayı olan 12’inci sınıf öğrencilerine girişimcilik eğitimi verildi. Ticaret İl Müdürlüğü uzman personelince okulun konferans salonunda düzenlenen seminere 130 öğrenci katıldı.

İş hayatına atılmayı planlayan girişimcilerin ilgi duydukları meslekleri önceden tanıması, mesleğin genel görünümü ile güçlü ve zayıf yönlerini irdeleyebilmesi, iş yeri açılış süreçlerinde kendilerini bekleyen prosedürleri kavrayabilme ve iş hayatına doğru adımlarla giriş yapmaları konularında öğrenciler bilgilendirildi.