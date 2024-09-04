Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir market deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi bölgesinde bulunan bir market deposunda yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdiler. Kısa sürede olay yerine gelen Bozüyük Belediyesi İtfaiye ekipleri zaman kaybetmeden yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken depoda maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.