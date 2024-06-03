Bozüyük Belediyesi tarafından 6 branşta düzenlenen ücretsiz Yaz Spor Okulları kayıtları Metristepe Kültür Merkezi’nde başladı.

Yaz boyunca öğrencilerin kendilerini farklı spor branşlarında geliştirmelerini ve kaliteli vakit geçirerek tatili en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlayacak spor etkinliklerine yapılacak başvurular 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen spor etkinliklerinden basketbol branşına 2012-2015, cimnastik branşına 2016-2020, güreş branşına 2010-2015, satranç branşına 2010-2018, voleybol branşına 2012-2017 ve yüzme branşına 2012-2018 yılları arasında doğanlar kayıt yaptırabilecek