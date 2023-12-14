Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin TEKNOFEST başvurusu onaylandı.

Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay, teknoloji festivali olan ve Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan TEKNOFEST için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin paydaşlık başvurusu olumlu sonuçlandı.

Düzenlendiği ilk tarih olan 2018’den bugüne yaklaşık 10 milyon ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, Türkiye teknoloji ekosisteminin büyümesine katkıda bulunmayı ve genç nesilleri bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına teşvik etmeyi amaçlıyor.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, “Üniversitemizin, TEKNOFEST’e akademik paydaş olarak katkı sağlayacak olmasından memnuniyet duyuyorum. Yarışmalara olan katılımı arttırmak ve öğrencilerimize festivalin her alanında katkı sağlayabilmek adına çeşitli destekler sunarak yoğun gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.