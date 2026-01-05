Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından satranç etkinliği gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi İnternet Merkezi Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Satranç branşının tanıtımı ve üniversite öğrencileri arasında yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, satranç konusunda uzman personeller nezaretinde satranç branşının temelleri, oyun kuralları, müsabaka organizasyonları gibi konularda anlatımların yapıldığı ve uygulamaların gerçekleştirildiği renkli bir etkinliğe sahne olan bu çalışma, öğrenciler tarafından da beğeni ve ilgi ile tamamlandı.

Etkinlik, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Mart ayında gerçekleştirilecek Üniversiteler Arası Satranç Müsabakalarında BŞEÜ'yü temsil edecek ekibin belirlenmesi ile sona erdi.