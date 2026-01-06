Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Seramik ve Cam Bölümü öğretim üyeleri Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda büyük başarı sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Türkiye'nin en uzun soluklu sanat yarışması olma özelliğini taşıyan ve bu yıl yetmiş yedincisi gerçekleştirilen Devlet Resim ve Heykel Yarışması sonuçları açıklandı. Yarışma kapsamında BŞEÜ Seramik ve Cam Bölümü öğretim üyelerinin eserleri ödül ve sergileme listelerinde yer aldı.

BŞEÜ öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Emre Can, üç boyutlu yazıcı teknolojileri ile elle şekillendirme tekniklerini bir arada kullanarak ürettiği 'Zaman Eğrisi' adlı eseriyle, 783 başvuru arasından seçilerek seramik kategorisinde verilen üç ödülden birine layık görüldü ve Başarı Ödülünün sahibi oldu.

Ayrıca; 'Resim', 'Heykel', 'Özgün Baskı Resim' ve 'Seramik' kategorilerinde toplam 12 eserin ödüllendirildiği, 39 eserin ise sergilenmeye hak kazandığı yarışmada; BŞEÜ öğretim üyelerinden Doç. Mine Poyraz'ın 'Kadın Bedeninde Dünyalar Oluşturmak' adlı eseri ile bölümümüz Araştırma Görevlisi Ozan Bebek'in 'Tortul' adlı eseri de sergilenmeye değer görüldü.