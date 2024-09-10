Yapay zeka destekli spor pazar yeri SporAra, Pickleball sporunun daha geniş kitlelere yaygınlaştırılması için Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği ile protokol imzaladı.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) girişimlerinden SporAra ile Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreni BTM’nin Fulya’daki yerleşkesinde gerçekleştirildi. Protokole SporAra Genel Müdürü Elif Haskırış ile Fenerbahçe Basketbol Takımı eski kaptanlığını da yapan Milli Basketbolcu ve Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği Başkanı Serap Yücesir imza attı. Protokol töreninde Sporara Yönetim Kurulu Başkanı Doğukan Aktürk hazır bulundu.

SporAra ile Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği arasında imzalanan protokolde Pickleball’un sporara.com’da daha görünür kılınması, Türkiye’deki pickleball tesislerinin önceliklendirilmesi, temsilcilik ile ortaklaşa düzenlenecek etkinliklerle Pickleball’un ülke çapında yaygınlaşması ve dünya şampiyonalarında yarışacak milli sporcuların yetişmesi hedefleniyor.

Amaç Pickleball’un erişilebilir olması

SporAra Genel Müdürü Elif Haskırış törende yaptığı konuşmada, “Şirket olarak amacımız, sporu herkes için erişilebilir hale getirmek. Bu nedenle tüm spor trendlerini yakından takip ediyoruz. İçeriğinde 30’dan fazla spor dalı olan pazar yerimizde; aktivite, eğitim ve turnuvalara yer veriyoruz. Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği ile yaptığımız anlaşma sayesinde, bu sporun Türkiye’deki gelişimine katkı sağlamayı ve pickleballu büyük kitlelere taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği Başkanı Serap Yücesir de deprem bölgesi dahil olmak üzere birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer aldık. Önümüzdeki yıl için hedefimiz bunun çok daha fazlası. Bu nedenle Sporara’nın dijital altyapısı ile bu alandaki bilgi ve tecrübesini arkamızı alarak Türkiye genelinde pickleball sporunu daha bilinir hale getireceğiz” dedi.

Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilcisi Davut Güngör ise yaptığı konuşmada katılımcılara Pickleball hakkında bilgi verdi. Güngör, sonrasında BTM içerisindeki toplantı alanında kurulan oyun alanında uygulamalı olarak Pickleball dersi verdi.

Pickleball ABD’de gelişti

Verilen bilgiye göre, deçmişi 1960’lı yıllara dayanan Pickleball, ABD’de ortaya çıktı. Tüm dünyada 7’den 70’e herkesin ilgisini çeken Pickleball’u, tenisin daha küçük alanlarda oynanabilen bir türevi olarak tanımlamak mümkün. Uzunluğu 13,4 m, genişliği ise 6,1 m olan Pickleball sahasından bir tenis kortuna yaklaşık 4 tane sığabiliyor olması, mekan kısıtlaması olmadan bu spora çok daha rahat ulaşılabilmesine imkan sağlıyor. Masa tenisinde kullanılanlardan biraz da büyük boyutlarda olan raketlerle oynanan Pickleball’da, plastik malzemeden imal edilen top da delikli ve hafif yapısı ile dikkat çekiyor, ayrıca çok fazla sekmiyor.

Öte yandan ABD’de bulunan Spor ve Fitness Endüstrisi Derneği’nin (Sports & Fitness Industry Association / SFIA) araştırmasına göre, en hızlı büyüyen spor dalları arasında geçtiğimiz üç yıl boyunca Pickleball hep zirvedeki yerini korudu. 36,5 milyon kişinin Pickleball oynadığının belirtildiği araştırmada; ABD genelinde 10 bin 724 oyun sahasının bulunduğu, her ay 130 sahanın bu rakama ilave olduğu ve 18-34 yaş aralığı arasında bu sporun özellikle tercih edildiği bilgileri de yer aldı.