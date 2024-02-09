Bağımsız Türkiye Partisi'nin İnegöl Belediye Başkan adayı Rıza Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında ilk projesini açıkladı. Çetinkaya, belediye yönetimine yönelik katılımcı bir yaklaşımı benimseyen "Yeniden İnegöl" konseptli bir projeyle dikkatleri üzerine çekti.

Çetinkaya'nın açıkladığı projeye göre, belediye bünyesinde ikamet eden mimarlar, mühendisler ve şehir plancıları gibi uzman meslek insanlarından, "Yeniden İnegöl" konseptli projeler hazırlamaları talep edilecek. Hazırlanan projeler bir yarışma formatında gerçekleştirilecek ve ortaya çıkan tasarımlar, reklam panolarına asılarak halkın değerlendirmesine sunulacak.

İnegöl halkı, beğendiği projeye oy vererek tercihini belirleyecek. En çok oy alan proje ise Çetinkaya tarafından uygulanacak. Bu yaklaşımın, şehir yönetimine katılımı artırarak toplumun doğrudan belediye işlerine dahil olmasını sağlaması bekleniyor.

Çetinkaya'nın açıkladığı bu proje, İnegöl'de yerel yönetimde katılımcılığın ve şeffaflığın artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.