Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Destekleri, 2023 yılı birinci dönem sonuçlarını açıkladı. Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerinin toplam 46 projesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.BURSA (İGFA) - TÜBİTAK,2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile üniversite öğrencilerini bir akademik danışman eşliğinde araştırma yaparak araştırma ekosistemine katılmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

BTÜ öğrencileri, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında 39 proje ile destek almaya hak kazandı. Bursa Teknik Üniversitesi 39 proje desteği ile 2209-A kategorisinde tüm teknik üniversiteler arasında 5. sırada yer aldı.

BTÜ TÜM ÜNİVERSİTELER ARASINDA 6.

2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında ise BTÜ öğrencilerinin başvuruda bulunduğu 10 projeden 9 u kabul edildi. Bursa Teknik Üniversitesi, 2209-B Proje Destekleri kapsamında %90 kabul oranı ile başarılı bulunan 9 proje ile Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında 6. sırada yer alma başarısı gösterdi.

Öğrencilerin araştırma ekosistemine uyumlu yetiştirilmesini önemsediklerini ve eğitim sistemini bu doğrultuda geliştirdiklerini vurgulayan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar; “Gerek müfredatlarımızdaki güncellemeler gerekse verdiğimiz ilave eğitimler ve laboratuvar altyapımız ile öğrencilerimizi düşünen, sorgulayan, araştırma ve geliştirmeye yönelen bireyler olarak yetiştiriyoruz. TÜBİTAK 2209 Proje Destekleri kapsamında elde edilen 46 destek doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesi. Özellikle 2209-B Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri kategorisinde 9 desteklenmiş proje ile 6. sırada yer almamız endüstri şehri Bursa'mız için de önemli bir gösterge. Üniversitelerin öğrenci sayısı ve alınan proje desteklerini karşılaştırdığımızda Bursa Teknik Üniversitesinin Türkiye’deki Tüm üniversiteler arasında üst sıralarda olduğunu görüyoruz. Projeleri ile destek almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi ve danışman akademisyenlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

BTÜ Ar-Ge çalışmalarından sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık, öğrencileri elde ettikleri başarı dolayısıyla kutlayarak; “Geçtiğimiz yıla göre destek almaya hak kazanan proje sayımızı 3 kat arttırmış durumdayız Üniversitemiz bünyesindeki Proje Destek Ofisi’nde ilk faaliyetimiz öğrencilere yönelik düzenlenen TÜBİTAK 2209 A ve B proje yazma eğitimleriydi. Bu çabamızın karşılığını almış olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.