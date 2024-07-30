Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) taşıtın önündeki yol profilinin taranmasını sağlayan yenilikçi bir yöntem geliştirildi. Kasis, çukur gibi yol bozuklularını önceden tespit ederek, süspansiyon sistemini yola göre ayarlayan buluş, BTÜ ve Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. ortaklığında Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan tescillendi.BURSA (İGFA) - BTÜ’de doktorasını tamamlayan Mert Büyükköprü’nün tez çalışmasından yola çıkılarak BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Uzunsoy’un danışmanlığında geliştirilen “Yol Profili Kestirimi Yapılmasını Sağlayan Metot” başlıklı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan patent belgesi almaya hak kazandı. Dr. Mert Büyükköprü’nün elektronik süspansiyon kontrol sistemi uzmanı olarak çalıştığı, Oyak Renault ve BTÜ’nün ortaklaşa geliştirdiği buluş ile taşıtlarda kullanılan yarı-aktif süspansiyon sistemlerinin öngörülü kontrolüne girdi sağlamak amacıyla taşıtın önündeki yolun profilinin taranmasını sağlayan yenilikçi bir yöntem ortaya konuldu. Günümüz taşıt teknolojisinde, seyir konforu ve güvenliğinin artırılmasının büyük bir önem taşıdığını kaydeden Doç. Dr. Erdem Uzunsoy, “Bu bağlamda, aracın süspansiyon sistemlerinin yol yüzeyine göre dinamik olarak ayarlanabilmesi, hem seyir konforunu hem de yol tutuşunu iyileştirmek adına kritik bir rol oynuyor. Buradan yola çıkarak doktora öğrencim Mert Büyükköprü’nün teziyle, taşıtların ani yol bozukluklarına hazır olmasını sağlayan bir yöntem geliştirdik. Bu sayede sürücünün ve yolcuların konforunu en üst seviyeye çıkarmış olduk” dedi.

YOL YÜZEYİNDE KÜÇÜK DETAYLAR BİLE TESPİT EDİLİYOR

Geliştirilen yöntemde aracın ön camına yerleştirilen bir kamera kullanarak yolun yükselti profillerini tespit ettiğini kaydeden Dr. Mert Büyükköprü ise “Araç hareket halindeyken, kamera sürekli olarak yol yüzeyini tarıyor ve elde edilen görüntüler gerçek zamanlı olarak işleniyor. Bu görüntüler analiz edilerek çeşitli yöntemlerle ölçümlendiriliyor. Bu sayede, elde edilen yol profilleri, daha hassas ve gürültüden arındırılmış oluyor. Yol yüzeyindeki küçük detaylar bile bu yöntemle tespit edilebilir, bu da süspansiyon sisteminin daha ince ayarlarla çalışmasına olanak tanır. Elde edilen yol profilleri, yarı-aktif veya aktif süspansiyon sistemlerinin kontrol edilmesinde kullanılır” diye konuştu.

SÜSPANSİYON BOZUKLUKLARA GÖRE AYARLANIYOR

Geliştirilen bu öngörülü kontrol sistemi sayesinde, yol yüzeyindeki kasisler, çukurlar ve diğer bozuklukların önceden tespit edilerek süspansiyon sisteminin buna göre ayarlandığını vurgulayan Büyükköprü, “Böylece, araç henüz bu bozucu etkilere sahip yüzeylere ulaşmadan önce süspansiyon sistemi gerekli ayarlamaları yapıyor ve seyir konforunu artırıyor. Bu sayede, hem yol tutuşu hem de seyir konforu iyileştirilimiş oluyor. Örneğin, yol yüzeyindeki bir kasis tespit edildiğinde, süspansiyon sistemi kasise ya da çukura yaklaşmadan önce yumuşatılarak sürücünün ve yolcuların konforu artırıyor. Aynı zamanda aracın mekanik aksamlarının uzun ömürlü olmasına da katkıda bulunulmuş oluyor” ifadelerini kullandı.

GELİŞMİŞ KONFOR VE GÜVENLİK SEVİYESİ SUNULUYOR

Bu çalışmanın aynı zamanda gelişmiş bir güvenlik seviyesi de sunduğunu dile getiren Mert Büyükköprü, şunları söyledi: “Aracın kontrol sistemi, önceden algılanan yol profillerini kullanarak sürüş dinamiğini optimize ediyor ve ani yol bozukluklarına karşı daha hazırlıklı oluyor. Bu sayede, sürücünün ve yolcuların güvenliği en üst düzeye çıkarılıyor. Sonuç olarak, bu doktora çalışması, taşıt teknolojisinde önemli bir yenilik sunuyor ve yarı-aktif süspansiyon sistemlerinin performansını ve verimliliğini önemli ölçüde artırıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, gelecekte daha akıllı ve konforlu taşıt sistemlerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.”