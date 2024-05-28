Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü akademisyenleri tarafından Türkçe bilim literatürüne yeni bir kitap kazandırıldı. Türkçe’ye çevrilen “Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin Temelleri” isimli kitapta, mühendislik adına güncel pek çok bilgiye ulaşılabilecek.

Yazarları, William F. Smith ve JavadHashemiolan “Foundations of MaterialsScienceandEngineering” isimli kitap BTÜ’lü akademisyenlerin katkısıyla Türkçe’ye çevrildi. Türkçe bilim literatürüne kazandırılan “Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin Temelleri” isimli kitap, başta lisans öğrencileri olmak üzere lisansüstü düzeydeki öğrencilere ve çeşitli endüstriyel iş sahalarında faaliyet gösteren mühendisile teknik elemanların gelişimine katkı sağlayacak. Kitabın; malzeme bilimi ve mühendisliğinin prensipleri, mühendislik karışımları, biyolojik malzemeler ve biyomalzeme gibi mühendislik açısından birçok güncel konuyu geniş bir yelpazede ele aldığını dile getiren Prof. Dr. Deniz Uzunsoy, “Türkçe çeviri, Türkiye’deki malzeme bilimi araştırmalarına ve endüstriyel uygulamalara katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca bu çeviri, malzeme bilimi eğitimi alanında önemli bir Türkçe kaynak eksikliğini giderecek ve daha geniş bir kitleye ulaşarak bu alandaki yetişmiş insan gücünün artmasına katkı sağlayacak” dedi.

“Daha fazla Türkçe kaynağa ihtiyaç var”

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebru Devrim Şam Parmak ise malzeme bilimi ve mühendisliğindeki son teknolojilerin ve gelişmelerin daha iyi anlaşılabilmesi için daha fazla Türkçe kaynağa ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Kitabın çevirisinde ekseriye BTÜ Metalurjive Malzeme Mühendisliği öğretim üyeleri olmak üzere alanında uzman 9 kişinin yer aldığını ifade edenEbru Devrim Şam Parmak, “Çevirisi yapılan ‘Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin Temelleri’ kitabı, yeni malzemelerin geliştirilmesine yönelik farklı disiplinlerce yararlanılabilecek ve öğrencilere gerekli bilgi, beceri ve uzmanlığı kazandırabilecek nitelikte.Bölümümüzün güçlü akademik kadrosuyla, bizzat yayınevinin teşvikiyle kitabın çevirisini gerçekleştirerek mühendislik camiası için kayda değer bir katkı sunmuş olduk” diye konuştu.

9 Kişilik ekip işi

Palme Yayınevi tarafından basımı süren kitabınçeviri editörlüğünü BTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Yakup Yürektürk, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yunus Kaya ve Prof. Dr. Deniz Uzunsoy üstlendi. Kitabın çeviri kurulunda BTÜ’denDoç. Dr. Nazlı Akçamlı Kaya, Prof. Dr. Deniz Uzunsoy, Prof. Dr. Ebru Devrim Şam Parmak, Doç. Dr. Yakup Yürektürk, Doç. Dr. Şeyma Duman, Doç. Dr. Cihan Kaboğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yunus Kaya ve ayrıca Yeditepe Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Hatice Kübra Akben ve Cornell Üniversitesi mezunu Dr. MelikZ. Türker yer aldı.