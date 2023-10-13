Edinilen bilgiye göre belediyeden emekli olan Kemal Kaplan, 23 Temmuz 2023 günü Servi Mahallesi'ne bağlı Merkez Sokak'ta yalnız başına yaşadığı evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmiş olarak bulunmuştu.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda Kütahya merkezde bulunan çorbacı dükkanının önünde arkadaşları tarafından darp edildiği, akabinde evine bırakıldığı, şahsın darp edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Olayın şüphelilerinin yakalanması için Kütahya, Manisa ve Kocaeli olmak üzere 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler D.A.D. (31), E.G. (22), M.T.A.A (20), H.İ.B. (52), M.M.N.(19) ve Z.K. (37) yakalanarak gözaltına alındı.