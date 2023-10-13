Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen yeni bir kanun teklifi, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına yönelik önemli düzenlemeleri içeriyor. Kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra kabul edildi. Bu düzenleme, konutların turizm amaçlı kiralanmasıyla ilgili genel ilkeleri, izin belgesi gerekliliğini, idari yaptırımları ve turistik amaçlı kiralanmış konutların uyması gereken düzenlemeleri içermektedir.

Yeni düzenlemeye göre, bir defada 100 günden uzun süreli kiralamalar bu kapsamın dışında tutulmuştur. Turistik amaçlı kiralama yapmak isteyen kişiler, öncelikle izin belgesi almak zorunda kalacaklar. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen niteliklere sahip plaket, turistik amaçlı kiralanmış konutların girişine asılacaktır.

Eğer izin belgesi sahibi bir kişi gerçekse ve ölürse, izin belgesi üç ay içinde mirasçılar tarafından başvurulmazsa veya izin belgesi sahibi bir kurum ise tüzel kişiliği sona ererse, izin belgesi geçersiz hale gelecektir. Ancak kullanıcıların hakları, sözleşme süresi sonuna kadar devam edecektir.

Ayrıca, izin belgesi sahibinden kiralanan konutun, kullanıcılar tarafından kendi adlarına üçüncü kişilere kiralanması veya kendi adlarına ikamet amacıyla kullanılması yasaklanmıştır. Bununla birlikte, tüzel kişilerin kiraya verdiği turistik amaçlı kiralanan konutlar, kendi personeline kullanım izni verme açısından istisna tutulmuştur. Turistik amaçlı kiralama izin belgesi verilen konutlar için Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri uygulanacaktır, ve bu bildirim yükümlülüğünü izin belgesi sahibi olan kişi üstlenecektir.

Yeni kanun teklifi kapsamında, izin belgesi sahipleri ve kullanıcıları arasındaki kiralama sözleşmeleri, belirtilen süre sonunda sona erecektir. Bu teklife göre, aynı kiraya veren adına bir binanın yüzde 25'ine kadar izin belgesi düzenlenebilecektir. Ancak aynı kiraya verenin aynı binada beşten fazla bağımsız bölüm için izin belgesi almak istemesi durumunda, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının yanı sıra tüm kat malikleri tarafından oy birliğiyle alınan bir kararı ibraz etmesi gerekecektir. Bu izin belgesi alma yükümlülüğü, konutu kiraya veren kişiye aittir. Diğer taraftan, turizm amaçlı kiralamalar, izin belgesi sahipleri dışındaki kişiler tarafından gerçekleştirilirse, bu kiralamalar yalnızca Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında belgelendirilmiş A grup seyahat acentaları aracılığıyla yapılabilir.

Ayrıca, izinsiz kiralama faaliyetlerine yönelik idari yaptırımlar da belirlenmiştir. İzin belgesi olmadan konutlarını turizm amaçlı kiralayanlar, her bir konut için 100 bin lira idari para cezasına çarptırılacak ve izin belgesi alabilmek için 15 gün süre verilecektir. Bu süre içinde izin belgesi alınmazsa, 500 bin lira idari para cezası uygulanacaktır ve tekrar izin belgesi almak için bir başka 15 günlük süre verilecektir. Kendi adlarına turistik amaçlı kiralamak amacıyla konutlarını kiraya verenler ve izin belgesi olmayan kişiler aracılığıyla turizm amaçlı kiralanan konutlara yardımcı olanlar da her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası ödeyeceklerdir.

Ayrıca, izinsiz kiralamaların elektronik ticaretine ve tanıtımına aracılık eden elektronik ticaret düzenlemesi hükümlerine tabi olan aracı hizmet sağlayıcıları da her bir konut için 100 bin lira idari para cezası alacaklardır. İhlalin meydana geldiği içerikle ilgili olarak içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine karar verilecek ve bu karar, Erişim Sağlayıcıları Birliğine iletilerek uygulanacaktır. Bu karara uymayan aracı hizmet sağlayıcılarına her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacaktır.

Yeni kanun teklifi kapsamında, bir dizi idari para cezası öngörülmüştür. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından istenen bilgi ve belgelerin belirtilen süre içinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi veya yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi, kiraya verenin miras yoluyla değiştirilmesi ve bu değişikliğin tapu siciline kaydedilmemesi halinde, 50 bin lira idari para cezası uygulanacaktır.

Aynı şekilde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun'a göre ödenmesi gereken turizm payı belgesinin belirlenen süre içinde sunulmaması veya denetimler sırasında belgenin ibraz edilmemesi durumunda da 50 bin lira idari para cezası verilecektir.

Turizm amaçlı kiralanmış bir konutun yanıltıcı bir şekilde tanıtılması veya taahhüt edilen koşulların sağlanmaması veya kiralanan konutun sözleşmede belirtilen süreden daha kısa bir süre için kiracıya verilmesi durumlarında, 100 bin lira idari para cezası kesilecektir.

Ayrıca, kiralanan konutun sözleşmeye uygun olarak teslim edilmemesi halinde 100 bin lira, alınan ödemenin verilen 15 günlük süre içinde iadesinin yapılmaması durumunda ise 200 bin lira idari para cezası uygulanacaktır. Bu düzenlemeler, turizm amaçlı kiralamaların düzenli ve düşük riskli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla getirilmiştir.