İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından1-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında 13 Ekim 2023 Cuma günü (bugün) 5. Mevsim Kültür Sanat Merkezinde genel olarak bayan katılımın sağlanacağı bir etkinlik yapılacak.

Etkinlik hakkında yapılan yazılı açıklamada,

Meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 1-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak 13 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00 da 5. Mevsim Kültür Sanat Merkezinde genel olarak bayan katılımın sağlanacağı bir etkinlik planladık. Bu etkinlikte Meme Kanserlerinde erken tanı ve Mamografi taramaları, bu taramalarda Sağlıklı Hayat Merkezleri-KETEM önemi ile Kadınlarda Kendi kendine meme muayenesi temalarının işleneceği bir sunum gerçekleştirilecektir. Katılımlarınızı bekliyoruz.