İzmit Belediyesi İstihdam Birimi, işverenler ile iş arayanlar arasında köprü kurarak yüzlerce kişiye iş imkanı sağlıyor.

İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki İstihdam Birimi işsizliğe çözüm üretmek adına çalışmalarına devam ediyor. İstihdam Birimi, köprü göreviyle iş arayan vatandaşların kendilerini daha iyi ifade etmelerine ve işverenlerin beklentilerini karşılamalarına yardımcı oluyor. Bu sayede, işverenlerin personel arayışı çok daha hızlı bir şekilde çözülüyor ve işsiz vatandaşlar için yeni fırsatlar doğuyor. Ayrıca CV hazırlama ve mülakat süreçleri gibi konularda detaylı bilgilendirme yaparak iş arayanların iş bulma sürecini kolaylaştırıyor.