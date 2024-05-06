Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde bulunan Nilüfer Gölü'nde koruma altındaki nilüfer çiçeklerinin koparılması büyük bir cezayı beraberinde getiriyor. Biyolojik çeşitliliğe zarar vermekten dolayı koparılana 387 bin 141 TL ceza uygulanıyor.

Kalafat köyündeki bu doğal güzellik, Nilüfer Gölü adıyla da biliniyor ve ziyaretçileri kendine çekiyor. Göl, ekoturizm potansiyeliyle dikkat çekiyor ve bölgede bir orman parkı ve mesire alanı oluşturularak turizme kazandırılmaya çalışılıyor.

Nilüfer Gölü, yaklaşık 2 dönümlük bir alanı kaplayarak bölge turizmine önemli katkı sağlıyor. Özellikle "Lotus çiçeği" olarak da bilinen nilüfer çiçekleri, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bu çiçekler, yaklaşık 1 metre uzunluğunda saplarıyla suyun dibinde kökleniyor ve yeşil yapraklarıyla su yüzeyinde görsel bir şölen oluşturuyor.

Nilüfer çiçeklerinin tohumlarının Amazon ormanlarından göçmen kuşlar aracılığıyla taşındığı düşünülüyor ve bu şekilde Nilüfer Gölü'nün eşsiz güzelliğine katkı sağladığı biliniyor. Geceleri suyun altına kapanan nilüferler, güneşin doğuşuyla birlikte tekrar yüzeye çıkarak muhteşem bir manzara oluşturuyorlar.

Biga Kaymakamlığı, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Belediyesi iş birliğiyle, Nilüfer Gölü'nün çevresinde bulunan 10 dönümlük alan, orman parkı ve mesire yeri olarak düzenlendi. Doğal bir güzellik olan Nilüfer Gölü, geçmiş yıllarda kuruma riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Ancak Biga Belediyesi'nin 880 metrelik bir hat çekerek göle su sağlamasıyla bu tehlike bertaraf edildi.

Düzenli su takviyesi sayesinde göl, kuruma tehlikesinden kurtarıldı ve yeşillenen yaprakların arasından çıkan nilüfer çiçekleriyle tekrar eski canlılığına kavuştu.

Çanakkale'nin eşsiz güzelliklerinden biri olan Nilüfer Gölü, ziyaretçilerine büyüleyici bir manzara sunmaya devam ediyor. Mayıs ayının başından itibaren açmaya başlayan ve Kasım ayının sonlarına kadar görsel bir şölen sunan nilüfer çiçekleri, bölgeye gelen herkesi etkisi altına alıyor.

Ancak, bu doğal güzelliği koruma altına almak için çaba harcayan Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, nilüferlerin korunması için sıkı önlemler almış durumda. Koruma altındaki nilüferleri koparanlarla ilgili ciddi bir cezai yaptırım uygulanıyor. Biyolojik çeşitliliği korumak ve zarar vermekten dolayı bu kişilere tamı tamına 387 bin 141 TL ceza kesiliyor.

Nilüfer Gölü'nün tesis işletmecisi Volkan Eren, bölgenin tarihine ve nilüferlerin doğal yaşam döngüsüne dair önemli bilgiler paylaştı.

“Kalafat köyü 1861 yılında kuruldu. Köy kurulduğundan bu yana nilüfer çiçekleri köyümüzdeydi. 130 yada 140 santim boyuna kadar suyun üstünde çıkıyor. Sonrasında çiçek tohumları toprağa bırakıyor. Çiçek yaprakları kuruduktan sonra uykuya dalıyor. Gelecek yıl aynı tarihlerde tekrar çıkıyor. Bölgeye ziyarete gelenler çiçekleri çok merak ediyor. Bataklığın içinde böyle bir çiçek görünce hayret ediyorlar. Türkiye’de ve Dünya’da nadir bir çiçek olduğu için her yıl gelip görmek istiyorlar. Bu çiçeği kopartmanın da çok büyük cezası var. Biz bu çiçeği koruyoruz. Güvenliğimiz var. Bu çiçeklere zarar gelmemesi için güvenliği sağlanıyor. Kamera sistemleri de takip ediyoruz. Buraya gelen vatandaşlar gün boyu burada zaman geçirebiliyorlar”