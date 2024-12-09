Tarım ve Orman Bakanlığı, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yer alan hileli gıdalar listesine yeni veriler ekleyerek, bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısının 168'e, taklit ve tağşiş yapılmış ürün sayısının ise 802'ye yükseldiğini duyurdu. Güncellenen listede, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı et tespiti, taklit ve tağşiş yapılmış bitkisel yağlar gibi birçok uygunsuzluk tespit edildiği belirtildi. Ayrıca, ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik olarak ayrılmış kanatlı eti, üzüm pekmezinde şeker ilavesi, köri baharatında ise nişasta gibi taklit/tağşiş maddelerinin bulunduğu vurgulandı. Bitkisel karışım yağları, sumak, pul biber ve tatlı toz biber gibi ürünlerde ise gıdalarda kullanılmasına izin verilmeyen boya maddeleri tespit edildiği ifade edildi.

Bakanlığın listesinde yer alan sucuk ve helva markaları da şöyle sıralandı: