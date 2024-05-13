Şahinkaya 4. Uluslararası Gençlik ve Kültür Festivali için geri sayım başladı. 15-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale 4 ülkeden, 120 genç katılacak.

İlki 2018 yılında gerçekleştirilen, bu yıl 4. Kez düzenlenecek “Şahinkaya Uluslararası Gençlik ve Kültür Festivali”, dünyanın dört bir yanından gelen gençleri ağırlamak üzere kapılarını açıyor. Festival çerçevesinde; Kosova, Bulgaristan, Letonya ve Sırbistan’ın Sancak Özerk Bölgesi’nden 120 genç, Şahinkaya Eğitim Kurumlarının ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Kültürlerarası diyalog ve dostluk köprüleri kurarak, gençlerin dünya sahnesinde, geleceğin lideri, aktif ve etkili bireyler olmalarını teşvik eden bir platform niteliğinede sahip olan Şahinkaya Uluslararası Gençlik ve Kültür Festivali, kültürel farklılıkları keşfederek yeni perspektifler kazandırmayı da amaçlıyor.

Festival boyunca dopdolu bir program

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" vizyonundan ilham alarak, dünya gençliğine de ışık tutmayı hedefleyen Şahinkaya Eğitim Kurumları festival dahilinde, yine dopdolu bir program oluşturdu. Beş gün sürecek festival boyuncakatılımcılarçeşitli gösteriler, gezi ve ziyaretler, kutlamalar ile etkileşim ve paylaşım içinde olacak. Her gün farklı bir etkinlik programı var. Bu etkinlikler arasında, geleneksel halk dansı gösterileri, konserler ve sanatsal performanslar öne çıkıyor.Katılımcılar, kültürel atölyelerde birbirlerinin geleneklerini, sanatlarını ve yemek kültürlerini tanıma fırsatı bulacaklar. Ayrıca festival çerçevesinde düzenlenecek gezi ve ziyaretler, Bursa’nın zengin tarihi ve kültürel mirasını katılımcılara tanıtmak için büyük bir fırsat sunuyor.

“Bugünün gençlerini, yarının liderlerini ağırlıyoruz”

Şahinkaya 4. Uluslararası Gençlik ve Kültür Festivali’ne, 4 dünya ülkesinden gelecek 120 konuk ve ev sahibi Şahinkayalı gençler, program boyunca edindikleri deneyim ve kültürlerarası diyaloglar sayesinde, geleceğin küresel liderleri olarak gerekli beceri ve anlayış farkındalığı da kazanacak. Festival, gençlerin küresel sorunlara karşı daha duyarlı ve bilinçli bireyler olarak gelişmelerini destekleyecek. Uluslararası etkinlik için son hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya “Pandemi nedeniyle, zorunlu olarak iki yıl ara verdiğimiz için festivali, bu yıl 4. kez düzenliyoruz. Beş günlük bu programın, hatıralarda sadece bir iz olarak kalmayacağına inanıyoruz. Gençler arasında kurulan dostlukları ve ağları güçlendirerek, gelecek kuşaklar için milletlerarası ilişkilerin sağlam temellerini de inşa edecek. Bugünün gençlerine, yarının liderlerine bu yıl da ev sahipliği yapacağız” ifadelerini kullandı.