Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 34 kuruş zam yapılacak. Bu artışla birlikte benzinde herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatları bu gece yarısından itibaren artış gösterecek. Benzin fiyatları ise sabit kalacak.

Yapılacak zamla beraber motorinin litre fiyatı Bursa'da yaklaşık olarak 40,37 TL'den 41,71 TL'ye yükselecek. İstanbul'da 40,62 TL, Ankara'da 41,60 TL, İzmir'de ise 41,99 TL seviyesine çıkacak.

Benzinin litre fiyatları ise İstanbul'da sabit kalacak. Ankara'da 41,21 TL, İzmir'de ise 41,47 TL civarında kalacak.

Motorin fiyatlarındaki artış, il ve ilçe bazında farklılık gösterebilir. Benzin fiyatlarında ise bu gece yarısından sonra herhangi bir değişiklik olmayacak.