Bursa’da önümüzdeki hafta sıcaklıklar 28-32°C arasında değişecek. Hafta boyunca yer yer bulutlu bir hava etkili olacak, ancak önemli bir yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların hafta sonuna doğru artacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlar, öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmalı.

İnegöl için hava durumu:

İnegöl’de ise hava sıcaklıkları 26-30°C aralığında olacak. Hafta ortasında kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor, bu nedenle ani yağışlara karşı tedbirli olunmalı. Hafta sonuna doğru ise havanın açması ve sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.